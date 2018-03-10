Погода: весна вступает в свои права

В субботу ночью ожидаются осадки" мокрый снег, дождь. Во многих районах заморозки, гололед. Днем осадки прекратятся, местами возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью осадки, температура –1 градус. Днем воздух прогреется до 2–3 градусов. В Шяуляй мокрый снег и дождь. Ночью будет –2 градуса мороза, днем 2 градуса тепла. На взморье ожидается 1–3 градуса тепла, небольшие осадки.

В воскресенье без осадков, ожидаются прояснения. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью –4–3 градуса. В Вильнюсе днем 3, в Каунасе до 4 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью –2 градуса, днем 3 градуса тепла. На взморье небо будет ясным, ожидается порывистый ветер. Ночью –2–1 градус. Днем воздух прогреется 5 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.