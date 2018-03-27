Погода: весна по-прежнему будет холодной, выпадет снег

Во вторник ночью местами ожидаются смешанные осадки, будет ниже нуля, на дорогах гололед. Днем прогнозируют прояснения, холодный ветер. В Вильнюсе ночью будет пасмурно, небольшие осадки, –2 градуса. Днем небо расчистится, будет 2 градуса тепла. В Каунасе также будет облачно и с осадками, утром –2–1, днем облачность снизится, воздух прогреется до 3 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет –6 градусов. Днем ясно, 1 градуса тепла. На взморье ожидается небольшая облачность. Ночью –4, днем 2 градуса тепла.

В среду похолодает еще больше, вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, до –7 градусов. Днем 3 градуса тепла. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью –7, днем около 2 градусов тепла. На взморье небо также будет ясным. Ночью температура составит –6, днем 2 градуса тепла.

В четверг во второй половине дня во многих районах ожидается снег. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура –4 градуса. Днем придут облака, снег. Будет около 0. В Шяуляй небо заволокут тучи к вечеру. Ночью будет –7 градусов, днем до 3 градусов тепла. На взморье большую часть дня будет ясно. Ночью –3, днем 3 градуса выше нуля.

В пятницу также ожидаются осадки: ночью снег, днем снег с дождем. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, ожидаются осадки. Ночью будет до –2 градусов. Днем около 2 тепла. В Шяуляй в первой половине дня облачность небольшая, температура снизится до –5 градусов. Днем снег, будет 2 градуса тепла. На взморье ожидаются осадки. Ночью –3, днем около 2 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.