Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во вторник ночью начнет холодать. По утрам будет образовываться опасный гололёд, а на следующей неделе температура упадет на несколько градусов ниже нуля.
© DELFI / Robertas Narmontas

В воскресенье в Литве будет облачно, местами с прояснениями. Во многих местах ожидаются осадки, пройдет небольшой дождь, местами со снегом, туман уменьшит видимость. Ветер непостоянного направления, 4-9 м\с. Максимальная температура достигнет 1-6 градусов тепла.

В понедельник ночью в большинстве районов пройдут обильные дожди, местами дождь сменит снег. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Там, где температура будет отрицательной, образуется гололед. Днем почти повсеместно ожидаются снегопады, но не обильные. Столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Статьи по теме:
В центре Вильнюса на женщину упала глыба льда  (23)
На следующей неделе грядёт особенно активный циклон: изменения - сразу же после выходных  (1)

Во вторник, после смены направления ветра, постепенно прояснится. Ночью прогнозируется 3-7 градусов мороза, в большинстве районов улицы покроет гололед. Днём от 0 до 4 градусов мороза.

В среду обильных осадков не предвидится. Подморозит. В большинстве районов 3-9, в Жемайтии 10-12 градусов мороза. Днём от 0 до 5 градусов мороза.

В четверг погода сменится незначительно. Ночь будет ещё более прохладной – 8-13 градусов ниже нуля. Днем покажется солнце и прогреет воздух до 4 градусов мороза.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Женщина возмущена: проехать по тротуару с коляской невозможно (69)

В Литве стоит по-настоящему зимняя погода, лежит снег....

Погода: ожидается снег и гололед (1)

В пятницу днем осадки прогнозируют во многих районах...

Общество

Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз (2)

Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во...

На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр

Так называемый учебный центр STEAM, предназначенный...

Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают (87)

25 января этого года агентство Reuters сообщило со ссылкой...

В центре Вильнюса на женщину упала глыба льда  Дополнено комментарием мэра Вильнюса (23)

В последнее время в социальных сетях неоднократно...

Вильнюсское самоуправление предупреждает о формирующихся сосульках (4)

После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных...

TOP новостей

Фавориты тотализаторов на президентских выборах в Литве — Сквернялис, Шимоните, Науседа (12)

Литовские букмекеры фаворитами запланированных на май...

Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают (87)

25 января этого года агентство Reuters сообщило со ссылкой...

Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз (2)

Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во...

На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр

Так называемый учебный центр STEAM, предназначенный...

Социал-трудовики на выборах президента Литвы поддержат Сквернялиса (36)

Правящая Литовская социал-демократическая трудовая...