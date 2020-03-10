Погода: вернутся дожди и 10 градусов тепла

Небольшой моросящий дождь прогнозируют во многих районах. Более обильные дожди возможны на западе. Понемногу усилится ветер. Погода будет зависеть от облачности. В центральных и северных районах будет прохладнее - всего 5-6 градусов тепла. на юго-востоке и на юго-западе где будет больше прояснений 7-9, местами до 10 градусов тепла.
В ночь на 11 марта погода испортится еще больше. К Литве приблизятся облака активного циклона. Начиная с западных районов, пойдут интенсивные дожди. Ночью осадки достигнут и восточных районов. Усилится ветер, на взморье он достигнет 15-18 м/с. Температура опустится до 2-6 градусов тепла.
Днем дождливая погода будет омрачать праздничное настроение. Во многих районах пройдут дожди. Еще больше усилится ветер - до 16-21 м/с уже во многих районах. Днем температура поднимется до 6-10 градусов тепла.
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