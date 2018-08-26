Погода: вернётся тепло литовского лета

В воскресенье утром дожди местами пройдут на взморье и в Западной Жемайтии, возможны грозы. Днём облачный массив со стороны Польши принесёт обильные дожди в Таураге, Мариямполе, Алитус и Каунас. В окрестностях Вильнюса и Утены дождь пройдёт во второй половине дня, местами с громом и молнией.
На взморье термометры покажут 18-20 градусов, похожую температуру воздуха можно будет наблюдать и в восточных регионах Литвы – 19-21 градус. В Паневежисе и Шяуляй будет 17-18, а на юго-западе страны – лишь 15-16 градусов тепла.
В понедельник ночью местами пройдут дожди в восточной части страны. В Западной Литве вероятность дождя уменьшится, однако местами появится туман. Ветер утихнет. Температура воздуха в Жемайтии – 8, в юго-восточных районах – 13, на взморье – 14-16 градусов тепла.
Днём в северо-восточной части Литвы, на взморье и местами в Жемайтии пройдут кратковременные, необильные дожди. Ветер западный, средней силы. Солнце прогреет воздух до 18-22 градусов тепла.
Во вторник кратковременные дожди пройдут на западе страны, а температура почти не изменится с понедельника.
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