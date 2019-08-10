Погода в выходные жителей и отдыхающих на взморье не порадует

"На востоке еще будет солнечно, а вот на западе со стороны моря придут облака. Там небо быстро затянет", – сказал LRT Сакалаускас.
По его прогнозу, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.
"В Литве осадков будет немного. Небольшие дожди ожидаются лишь местами, чаще на западе", – сказал он.
"Будет по-летнему тепло, особенно на востоке, во многих районах воздух прогреется до 20-24 градусов тепла, но на западе будет всего 19", – заметил Сакалаускас.
Он заметил, что в Вильнюсе осадки не прогнозируют. Днем будет 21-23 градуса тепла.
В воскресенье и в понедельник будет тепло.
"В понедельник осадков тоже будет немного, дождь пройдет лишь местами. Есть вероятность, что днем кое-где разразится гроза", – сказал Сакалаускас.
В воскресенье будет 12-17 градусов ночью и 22-27 градусов днем.
В понедельник ночью 12-17, а днем 23-28 градусов.
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