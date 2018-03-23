Погода: в выходные ждут приятные новости

В пятницу уже будет теплее, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет -1, днем 4–5 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В Шяуляй ночью снег, будет –2 градуса. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, облака рассеются. На взморье ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ночью будет 1, днем 3 градуса тепла.

В субботу ночью будет ясно, поэтому ожидаются небольшие заморозки, днем будет еще теплее, чем в пятницу. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, похолодает до –6, днем будет 6–7 градусов тепла. В Шяуляй большую часть дня будет ясно. Ночью –5, днем до 6 градусов тепла. На взморье ночью и утром будет ясно, –2 градуса. Днем облачность увеличится, будет 4 градуса тепла.

В воскресенье ночью уже будет теплее. Днем во многих районах выглянет солнце, потеплеет. Местами воздух прогреется до 10 градусов. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, около 0. Днем будет солнечно, 7–8 градусов. В Шяуляй будет около 0. Днем ожидается ясная погода, будет 5 градусов тепла. На взморье ночью небольшой дождь, 1–2 градуса тепла. Днем до 4 градусов выше нуля.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.