Жар костей не ломит, но державшаяся в последние дни знойная погода измучила жителей Литвы, особенно тех, кто не отличается крепким здоровьем. В выходные будет прохладнее, температура снизится, усилится ветер, будут идти дожди.
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на пятницу по Литве пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому будет прохладнее. Днем облачно с прояснениями. Дожди ожидаются на юге и на востоке страны, местами возможны грозы. Температура 20-24°C.

В Вильнюсе в субботу будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит 20–22°C. В Паневежисе в этот день будет 24ºC, в Шяуляй и Мажейкяй - 23ºC, в Клайпеде, Кедайняй и Мариямполе днем 22ºC, в Каунасе и Тельшяй 21-23ºC, в Утене и Йонаве - 20-22ºC, в Алитусе - 19ºC.

В воскресенье станет еще прохладнее. В большинстве районов увеличится вероятность осадков. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможен град. Ночью будет 12–17°C, на взморье - 19°C. Днем ожидается 18–23°C.

В понедельник в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 11–16°C, на западе 18°C. Днем как и в воскресенье будет 18–23°C, только на юге воздух прогреется до 25°C.

Затем вернется тепло. Но этот переход будет сопровождаться дождями и грозами.

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