В ночь на пятницу по Литве пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому будет прохладнее. Днем облачно с прояснениями. Дожди ожидаются на юге и на востоке страны, местами возможны грозы. Температура 20-24°C.
В Вильнюсе в субботу будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит 20–22°C. В Паневежисе в этот день будет 24ºC, в Шяуляй и Мажейкяй - 23ºC, в Клайпеде, Кедайняй и Мариямполе днем 22ºC, в Каунасе и Тельшяй 21-23ºC, в Утене и Йонаве - 20-22ºC, в Алитусе - 19ºC.
В воскресенье станет еще прохладнее. В большинстве районов увеличится вероятность осадков. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможен град. Ночью будет 12–17°C, на взморье - 19°C. Днем ожидается 18–23°C.
В понедельник в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 11–16°C, на западе 18°C. Днем как и в воскресенье будет 18–23°C, только на юге воздух прогреется до 25°C.
Затем вернется тепло. Но этот переход будет сопровождаться дождями и грозами.
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