Погода: в выходные прогнозируют шквал и град

В четверг будет малооблачно, без дождя. В Вильнюсе будет солнечно и жарко. Согласно последним данным, дождя не будет. Температура составит 28–30°C. Особенно жарко будет в Мажейкяй и Кедайняй - до 31ºC. Будет жарко в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Алитусе, в Мариямполе и Йонаве, Телхшяй - 30ºC. Тепло будет и в Паневежисе - 29ºC, в Утене до 28ºC.

В пятницу жара не уйдет. На западе пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночи будут теплыми - 17-22°C, на взморье 24°C. Днем до 28–33°C.

В субботу будет неспокойно. Ночью пойдут дожди. Они ожидаются и днем, возможен шквал и град. Температура ночью 16–21°C, днем до 20–25 градусов.

В выходные будет традиционная летняя погода, не жарко и не холодно, ожидаются осадки, местами с грозами.