Погода: в выходные прогнозируют осадки и изменение температуры

В пятницу, 16 февраля, во многих районах пойдет снег, местами возможны смешанные осадки. В Вильнюсе небольшой снег. Ночью –7, днем –3 градуса. В Каунасе ночью –6, днем 1 градус, ожидаются осадки. В Шяуляй ночью –7, днем небольшой снег, будет около –1 градуса. На взморье ожидается порывистый ветер. В первой половине дня –3, днем 2 градуса, ожидаются смешанные осадки.

В субботу мороз будет на взморье и ночью будет чуть выше нуля. Осадки будут более обильными, местами смешанными. Во многих районах ожидается гололед. В Вильнюсе ночью небольшой снег, –3 градуса. Днем будет до 1 градуса, ожидаются осадки. В Каунасе в первой половине дня около 0, снег. Днем 3 градуса тепла. В Шяуляй температура будет колебаться в пределах –1 градуса ночью и 2 градусов днем. Осадки будут смешанными. На взморье будет ветрено, мокрый снег, дождь. Будет 1–3 градуса выше нуля.

В воскресенье местами еще ожидаются осадки, в основном снег, немного похолодает. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег, будет –3–1 градус. В Шяуляй ночью до –5, днем до –2 градусов. На взморье время от времени будет идти снег, похолодает. Ночью будет –2 градуса. Днем до 1 градуса.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.