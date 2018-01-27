Погода: в выходные придется вооружиться терпением

В выходные дни в Литве ожидается неприятная погода, она больше напомнит осеннюю: ожидаются осадки и сильный ветер. Ночью местами заморозки, гололед. Мало того, местами возможен туман. В начале следующей недели сохранится очень похожая погода, а со второй половины недели похолодает, пойдет снег.
© DELFI / Tomas Vinickas

В субботу как ночью так и днем ожидаются смешанные осадки: дождь и мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью –1–0 градусов, снег. Днем ожидаются смешанные осадки, воздух прогреется до 2–3 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет около 0, будет идти мокрый снег. Днем будет 3 градуса тепла. На взморье дождь, температура будет колебаться в пределах 4 градусов тепла.

В воскресенье будет ветрено, ожидается еже больше осадков. В окрестностях Вильнюса и Каунаса около 0, ожидаются смешанные осадки. Днем дождь, температура составит 3 градуса тепла. В Шяуляй 1–3 градуса тепла, будет идти мокрый снег. На взморье ожидается сильный ветер и дождь. Будет 3–5 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.

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