Погода: в выходные ожидаются перемены

В среду днем облака рассеются,выглянет солнце. Температура распределиться неодинаково, будет от 22 до 27°C. На взморье 19–21°C.

В Вильнюсе в среду будет малооблачно. Температура ночью 11–13°C, днем 24–26°C. Очень тепло будет в Каунасе, Алитусе, Мариямполе и Кедайняй, до 27ºC. В Паневежисе и Йонаве воздух прогреется до 26ºC. В Шяуляй и Утене днем 25ºC, в Тельшяй 23ºC. В Клайпеде, согласно последним данным, днем 20ºC.

В ночь на четверг будет спокойно и ясно. Ночью температура 9–14°C, на взморье 16°C. По данным синоптиков, днем воздух прогреется до 22–27°C.

В пятницу также будет тепло. Однако уже прогнозируют дожди. Наибольшая вероятность осадков в западной части страны, местами с грозами. Температура ночью 12–17°C, днем 23–27°C.

В субботу погода испортится. Ночью пройдут дожди с грозами. Температура ночью 9–14°C. Днем кратковременные дожди ожидаются по всей Литве, местами возможны грозы. Температура днем будет всего 13–18°C.

После субботы будет холодно, ветрено и дождливо.