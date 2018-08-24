Погода: в выходные ожидаются перемены

Несмотря на то, что теплая погода не спешит уходить из Литвы, некоторую смену температуры мы все же ощутим. Самое главное не забывать зонты и подготовиться к дождливым выходным.
© DELFI / Vytautas Benokraitis

В пятницу днем в западных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Будет дуть южный ветер 5–10 м/с, во время грозы порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. Ночь будет теплой, 12–17°C. Днем воздух прогреется до 25–30°C, только на взморье будет до 23°C.

В субботу будет пасмурно и дождливо, однако достаточно тепло. Дожди с грозами пройдут по всей Литве. Ветер 5–10 м/с, во время грозы местами порывы усилятся до 15–18 м/с. Ночь будет теплой, 12–17°C, днем 20–25°C. В последующие дни будет тепло, но дождливо.

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