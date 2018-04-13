В пятницу будет солнечно, но ветрено. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью 5, днем 17 градусов. В Шяуляй также будет ясно. Ночью 3, днем 15 градусов тепла. На взморье будет ясно, ветрено. Ночью 6, днем 16 градусов тепла.

В субботу будет еще теплее, местами 20 градусов, однако пройдут дожди, кое-где с грозами. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, температура 7 градусов тепла. Днем будет пасмурно, после обеда ожидаются осадки, гроза. Воздух прогреется до 16–17 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно. Температура поднимется до 6 градусов тепла. Днем будет облачно, вечером пойдет дождь. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. На взморье ночью будет ветрено, температура 8–10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 градусов.

В воскресенье ночью местами пройдет дождь, возможна гроза. Днем местами воздух прогреется до 20 градусов. В Вильнюсе и Каунасе ночью гроза, будет 8 градусов тепла. Днем ожидаются прояснения, днем 19 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность, возможен дождь. Ночью около 6, днем 17 градусов тепла. На взморье будет облачно с прояснениями, температура 6 градусов тепла, днем солнце прогреет воздух до 13 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.