В пятницу будет облачно, лишь местами возможны небольшие прояснения. Кое-где ожидается небольшой снег. Местами гололед. Температура от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу ночью будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Ветер успокоится. Температура составит 1–5 градусов мороза. Днем прогнозируют прояснения, возможны небольшие осадки. Ветер по-прежнему будет слабый. Местами выглянет солнце, температура воздуха составит 0–3 градуса мороза.

В воскресенье ситуация будет похожей: ночью небольшие осадки, ветер усилится. Будет 1–5 градусов мороза. Днем облачность увеличится, во многих районах выпадет снег. Особенно сильный снег будет идти на западе и на севере страны. Будет дуть сильный ветер, поэтому возможна метель. Днем температура воздуха составит 0–4 градуса мороза.

В первые дни следующей недели особых перемен не ожидается. Во многих районах будет идти снег, будет дуть сильный ветер. Ночью 2–6, днем 0–5 градусов мороза.