Погода в выходные ожидается летняя: будет солнечно

После прохладной ночи субботний день снова напомнит о лете. Утром в большинстве районов будет малооблачно. Днем облачность увеличится, особенно на юго-западе страны, однако из-за облаков все же будет выглядывать солнце.
© DELFI / Andrius Ufartas

Осадков не прогнозируют. Воздух после обеда прогреется до 20–22 градусов, в Алитусском и Мариямпольском округах будет до 23, а на взморье 19 градусов.

В ночь на воскресенье с юга придет толстый слой облаков, на западе пойдет дождь. Из-за сильной облачности ночь будет теплой: 10–15 градусов. Днем дожди пройдут во многих районах. Сильные и частые дожди прогнозируют на западе, на востоке пройдут небольшие и кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Несмотря на дождь, будет тепло – 19–24 градуса.

В ночь на понедельник облака продвинутся на север, дожди пройдут во многих районах. Температура опустится до 12–17 градусов. Днем небольшое дожди пройдут только местах. Несколько усилится ветер. Днем будет по-летнему тепло – 22–27 градусов.

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