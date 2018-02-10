В ночь на субботу самой низкой температура будет на севере и на западе страны. Там ожидается –14–12 градусов. Местами возможен туман. Днем небо будет пасмурным, в некоторых районах небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, возможен небольшой снег. Ожидается мороз в пределах –5–2 градусов. В Шяуляй небольшой снег. Ночью до –7, днем до –3 градусов. На взморье ночью –10, днем около –4 градусов мороза.
В воскресенье погода будет похожей. Ожидается несильный ветер. В Вильнюсе ночью будет облачно, небольшой снег. Ночью –7, днем до –3 градусов. В Каунасе будет облачно. Ночью около –5, днем около –1 градуса. В Шяуляй температура будет колебаться в пределах –6–4 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, поэтому ощущаемая температура будет ниже. Особых осадков не ожидается, будет облачно. Ночью будет –6, днем –2–1 градус.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели местами ожидаются осадки, кое-где смешанные. Ночью температура меняться не будет, а днем возможен 1-2 градуса тепла. В последующие дни сохранится мягкая зимняя погода.
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