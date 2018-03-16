В конце недели снова будет по-зимнему холодно. Сильный ветер только понизит ощущаемую температуру. В выходные по ночам местами будет до –13 градусов. Правда, в воскресенье днем уже немного потеплеет.
© V. Kaupelio nuotr.

В пятницу ожидаются прояснения, местами небольшой снег. Усилится северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, возможен небольшой снег. Ночью до –6, днем –3–2 градуса. В Шяуляй без осадков. Ночью будет –8, днем –3 градуса. На взморье будет облачно. Ночью –6, днем около –2 градусов мороза.

В субботу ветер усилится еще больше. Ночью местами будет –13 градусов, а из-за сильного ветра ощущаемая температура составит –20 градусов. Во многих местностях снова ожидаются прояснения, вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Каунасе ночью –9, днем до –3–2 градусов. В Шяуляй ночью –9, днем –2 градуса. У моря ночью будет около –7, днем около –1 градусов.

В воскресенье ночью еще будет морозно, а днем температура повысится. Ослабеет ветер. День обещает быть солнечным и приятным. В Вильнюсе и Каунасе ночью –9 градусов. Днем в Вильнюсе около нуля, в Каунасе 1 градус тепла. В Шяуляй ночью –9 градусов. Днем воздух согреется до 1 градуса. На взморье будет около –6 градусов, днем около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидаются перемены. Ночи станут теплее, днем во многих районах температура будет положительной. Во вторник во многих районах ожидается обильный снег.

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