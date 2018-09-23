Температура воздуха утром 7-10 градусов тепла.
По данным гидрометеорологической службы, днём на большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м\с, местами порывы до 18 м\с. Максимальная температура воздуха 11-16 градусов тепла.
В Каунасе, где Папа Римский Франциск проводит службу, прояснений будет больше, в сравнении с западными районами, полагает синоптик Тадас Кантаутас. Подобная ситуация будет и с дождём - больше всего осадков ожидается в Жемайтии и на взморье. Там ожидаются сильные дожди, иногда с грозами.
В Каунасе небольшой дождь, по словам синоптика, наиболее вероятен во второй половине дня. Во временной столице Литвы ожидается 14-16 градусов тепла. Ветер сильный, юго-западного направления.
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