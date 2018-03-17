Погода: в воскресенье - до 15 градусов мороза

По его словам, холодный неприятный северный, северо-восточный ветер будет по-прежнему дуть со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-17 метров в секунду.
Во второй половине дня ветер успокоится, будет преобладать отрицательная температура, ожидается около 1-5 градусов мороза.
В воскресенье через Литву пройдёт полоса высокого давления, облаков будет меньше, как ночью, так и днём снег не прогнозируется, говорит синоптик.
Ветер будет слабым, вечером температура начнет падать и в ночь на воскресенье будет около 9-14, а местами до 15-16 градусов мороза.
Холодная погода сохранится и на следующей неделе. В понедельник ночью будет 4-9 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.
Во вторник и среду ожидаются осадки, в основном снег, так что весна еще не спешит, констатировал синоптик В.Сакалаускас.
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