В воскресенье во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер западного направления, 7-12 м/с, местами порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
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В Вильнюсе ночью ожидается 14-16, а днём 26 градусов тепла. Такие же показания термометров ожидаются и в Шяуляй. В Каунасе немного теплее, чем в столице: 17 градусов тепла ночью, и 27 днём. На взморье днём будет до 23ºC, ночью 19-20 градусов тепла.

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В понедельник ночью местами, а днём почти повсеместно возможны кратковременные дожди, иногда грозы: над Литвой будут находиться холодные воздушные массы. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Температура ночью 13-18, на взморье около 20, днём 21-26 градусов тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

Во вторник прохладная погода сохранится. Днём воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, пройдут неинтенсивные дожди.

Со среды вернутся тёплые воздушные массы: осадков не будет, температура днём будет достигать 30-31 градуса, в четверг - также превысит отметку 30 градусов, местами термометры покажут даже 34 градуса тепла, сообщает LRT.

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