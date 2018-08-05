В Вильнюсе ночью ожидается 14-16, а днём 26 градусов тепла. Такие же показания термометров ожидаются и в Шяуляй. В Каунасе немного теплее, чем в столице: 17 градусов тепла ночью, и 27 днём. На взморье днём будет до 23ºC, ночью 19-20 градусов тепла.
В понедельник ночью местами, а днём почти повсеместно возможны кратковременные дожди, иногда грозы: над Литвой будут находиться холодные воздушные массы. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Температура ночью 13-18, на взморье около 20, днём 21-26 градусов тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.
Во вторник прохладная погода сохранится. Днём воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, пройдут неинтенсивные дожди.
Со среды вернутся тёплые воздушные массы: осадков не будет, температура днём будет достигать 30-31 градуса, в четверг - также превысит отметку 30 градусов, местами термометры покажут даже 34 градуса тепла, сообщает LRT.
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