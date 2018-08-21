Погода: в среду – самая холодная ночь августа

Во вторник днем в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночь будет теплой - 13–18°C. Днем 18-23°C. Во вторник в Вильнюсе будет свежо, пасмурно, прогнозируют небольшой дождь. Согласно новейшему прогнозу, температура ночью будет 15–17°C, днем 20–22°C. Похожей погода будет и во всей Литве. В Каунасе, Алитусе, Мариямполе, Кедайняй до 21ºC. Немного прохладнее будет в Шяуляй, Паневежисе, Мажейкяй, Йонаве, Утене и Тельшяй - до 20ºC. В Клайпеде всего 19ºC.

В среду будет спокойно. День будет солнечный, однако возможны осадки. Ночью местами ожидается туман. По словам синоптиков, температура ночью будет всего 5–10°C. Немного теплее ночью будет на взморье - 12–14°C. Днем в Литве будет 19–24°C.

В четверг вернется теплая погода. Вероятность дождя невелика. Ночью будет 9–14°C, на взморье 15–17°C. Днем ожидается от 23 до 28°C.

В ближайшие дни будет тепло, но ожидаются дожди с грозами, усилится ветер.