Погода: в пятницу вечером ожидается похолодание

Днем будет пасмурно, во многих районах пройдут дожди, а вечером на северо-западе ожидается мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. На западе к вечеру он усилится до 15–18 м/с. Воздух днем прогреется до 3–7 градусов тепла. На западе тепло будет до обеда, потом похолодает.

В ночь на субботу придет холодная масса воздуха, еще больше усилится ветер: его порывы во многих районах достигнут 15–18 м/с, на западе - 16–20 м/с, а на взморье 23 м/с. В первой половине ночи во многих районах ожидаются смешанные осадки, а утром будет идти снег. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Там, где температура опустится ниже нуля, утром ожидается гололед.

В субботу днем появится солнце. Ожидаются небольшие осадки, в основном снег, наибольшая вероятность осадков на западе и на юге страны. Будет дуть северо-западный, западный ветер 8–13 м/с, местами порывы достигнут 15–18 м/с, на взморье 20 м/с. Температура на большей части территории страны чуть выше нуля, только у моря будет 3–5 градусов тепла.

Местами небольшой снег возможен и в ночь на субботу. Ночью будет 1–6 градусов мороза, поэтому гололед будет формироваться в большинстве районов. Будет дуть западный ветер, 7–12 м/с, на взморье его порывы составят 15 м/с.

В воскресенье днем вероятность осадков невелика, будет светло и достаточно солнечно, но холодно. На востоке будет около 0, поэтому и днем там возможен гололед. В других районах будет 1 –3, на взморье до 4 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, в понедельник в Литву придет новый циклон, поэтому во многих районах ожидается снег, местами ненадолго появится снежный покров. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на взморье около 2 градусов тепла. Днем около 0.