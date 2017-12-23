В субботу, в первой половине суток, ожидаются прояснения, небольшой мороз, гололед. Днем из западных районов страны придут осадки, которые охватят всю страну. Ожидается дождь, мокрый снег. Останется опасность гололеда. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром около 3 градусов мороза. Днем температура будет повышаться. В Вильнюсе будет около 0, в Каунасе – до 2 градусов тепла. К вечеру станет еще теплее, ожидаются осадки. В Шяуляй в первой половине суток около – 3 градусов, небольшая облачность. Днем осадки, около 1 градуса тепла. На взморье ночью около 3 градусов тепла. Днем дождь, до 7 градусов, усилится ветер.

В воскресенье ночью во многих местах ожидается дождь, мокрый снег. Будет довольно тепло, но к утру станет прохладнее, местами около 0, возможен гололед. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. Днем ожидаются прояснения, а к вечеру снова осадки. В Вильнюсе температура от 1 до 4 градусов тепла. В первой половине суток ожидается дождь, мокрый снег. Днем появится солнце. В Каунасе будет 3-5 градусов тепла. Ночью дождь, днем выглянет солнце. В Шяуляй ночью также ожидается дождь, мокрый снег, а днем – прояснения. Температура 1-3 градуса тепла. На взморье ночью сильный ветер, дождь. Днем без значительных осадков. Температура 5–7 градусов.

По прогнозам www.gismeteo.lt