Во вторник ночью будет облачно, во многих районах ожидается дождь, правда, небольшой. Сильный дождь возможен только на юго-востоке. Местами прогнозируют туман. Температура на будет ниже чем 2-6 градусов. В Сочельник погода почти не изменится. Будет облачно и дождливо. Сильные дожди будут идти в Центральной и Восточной Литве, меньше осадков будет на Западе. Днем будет 3-7 градусов тепла.
25 декабря по-прежнему будет облачно, прояснения возможны лишь на западе страны. Во многих районах пройдут дожди: ночью сильные дожди будут идти на востоке, на западе осадки будут небольшими, днем почти по всюду возможен небольшой дождь. Ночью будет 1-5 градусов тепла, днем 2-6 градусов.
26 декабря будет облачно, небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где останется вероятность осадков. Температура ночью будет 1-4 градуса, местами около 0, поэтому будет скользко. Днем будет 1-5 градусов тепла.
В пятницу в большинстве районов снова ожидаются небольшие осадки, на смену дождю придет мокрый снег. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, местами будет скользко, днем воздух прогреется до 0-4 градусов.
По нынешним данным, в выходные в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, постепенно они перейдут в снег. Ночью небольшие осадки, днем будет около 0.
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