Погода: в праздничный выходной стоит взять с собой зонт

В ночь на понедельник по Литве пройдет холодный атмосферный фронт.
Дождь будет в основном идти на северо-западе страны. Температура будет медленно падать, самая низкая будет утром, 14-19 градусов тепла.
В праздничный день во многих местах ожидаются кратковременные дожди, более частые прогнозируются в восточной части страны. Кое-где ожидаются и грозы. Будет преобладать юго-западный, западный ветер, ночью немного он поутихнет, днем снова усилится. Самая высокая температура побалует жителей юго-восточных районов, термометры покажут 24-26, в центральной части Литвы - 21-23, прохладнее всего будет в Жемайтии и у моря - 18-20 градусов.
После праздничного выходного по стране пройдет более прохладная воздушная масса. Днем ожидаются дожди.
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