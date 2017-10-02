Погода: в понедельник - спокойно, потом грядут перемены

В понедельник будет сухо, однако усилится юго-восточный ветер. Днем установится переменная облачность, поэтому будет и солнце. В Вильнюсском и Каунасском районах ночью было около 6, рано утром - всего 3 градуса. Днем ожидается небольшая облачность, дождя не будет. В Вильнюсе воздух прогреется до 11, в Каунасе до 13 градусов. В Шяуляй ночью термометры зафиксировали 5, на рассвете - 3 градуса. Днем посветлеет, будет около 12 градусов. На взморье все сутки ожидается ясное небо, ветрено. Ночью температура поднимется до 6, днем до 14-15 градусов.

Во вторник ночью в западных районах страны - осадки. Южный, юго-западный ветер усилится. Днем ожидается неприятная погода: во многих районах сильный дождь и ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет около 6-8, днем около 10 градусов. Преимущественно дождливая погода. Ночью дождя не будет, однако он пройдет с утра, температура - 7 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 10-11 градусов. Осадки настигнут взморье уже ночью, температура тогда составит 12 градусов. Днем также будет накрапывать, ожидается около 14-15 градусов.

В среду подует сильный юго-западный ветер, во многих районах пройдут дожди. В Вильнюсском и Каунасском округах ожидается преимущественно переменная облачность. Ночью температура поднимется до 9 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 12 градусов. В Шяуляй ночью будет около 8, днем - 12 градусов. Осадки усилятся во второй половине дня. На взморье дождь будет сильнее, как и ветер. Ночью термометры зафиксируют 11-12, днем 14-15 градусов.

В четверг преимущественно сыро: ожидаются обильные осадки, сохранится сильный юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет около 8, днем около 11 градусов. Ожидается дождь. В Шяуляй на протяжении всех суток будет облачно, дождь. Температура будет колебаться между 8-9 градусами. На взморье - ветер, облачно, будет моросить. Ночью 11, днем - 13 градусов.

В пятницу облачность во многих районах спадет, однако местами еще пройдет кратковременный дождь. Сохранится довольно сильный юго-западный, западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе - переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью около 7, днем - 11-12 градусов. В Шяуляй облачно, небольшой дождь. Ночью преимущественно 6, днем - 11 градусов. На взморье ожидается переменная облачность, также пройдет дождь. Ночью будет около 10, днем - 12 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных более частый дождь ожидается в западных районах страны, ветер здесь также будет сильнее. На остальной территории - с прояснениями, осадки обещают быть несильными. Температура сильно не изменится.