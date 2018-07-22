В воскресенье днём будет переменная облачность. Обильного дождя не предвидится. Ветер северо-западный, северный, средней силы.
Самая высокая температура днём – 24-29 градусов тепла. Теплее всего будет в северных районах страны - в Паневежисе и Шяуляй термометры покажут 27-29 градусов. На взморье будет около 24 градусов тепла.
В понедельник ночью на востоке страны повысится облачность, а утром местами пройдут дожди. В западной части страны погода ночью все еще будет малооблачной и сухой. Температура в Жемайтии составит около 14-16 градусов, на востоке страны - около 17-18 градусов тепла. В понедельник днём дождевые облака шире разойдутся по восточной части страны, местами пройдут грозы. День будет более свежим - около 23-24 градусов тепла. В западной части страны дождь маловероятен, будет достаточно солнечно, а дневная температура повысится до 26-28 градусов. Слабый ветер будет дуть с севера, северо-запада, но во время грозы местами могут появиться короткие, но сильные порывы ветра.
Летнее тепло заставило вильнюсцев выйти на улицы города (14)
21 июля в Вильнюсе стояла знойная погода. Воздух...
Статистика цен: в Паневежисе цены выше, чем в Вильнюсе? (15)
В Литве подорожание продуктов, услуг и промтоваров уже...
В Паланге в ралли на 1106 км лидируют два Porsche 911 GT3 Cup (3)
21 июля, в 12 ч. в Паланге был дан старт самому большому...
Результаты последнего рейтинга: на пике популярности остаются "крестьяне" и консерваторы (13)
Самыми популярными партиями в Литве остаются...
TOP новостей
Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские (24)
Реальные зарплаты в Беларуси превысили показатели...
Мать Павла Шеремета: не верю, что найдут убийцу Павла (16)
Мать белорусского, российского и украинского...
Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина в Москве (32)
Украинец Александр Усик стал победителем финальной...
Жители Заполярья, где сотнями гектаров горит тундра: "По телевизору "Сарматы" и "Кинжалы", а мы тушим ведрами" (64)
Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской...
ЦРУ: Пекин начал против Вашингтона самую настоящую холодную войну (72)
Цель различных мероприятий Китая по усилению своего...