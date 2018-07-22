В воскресенье днём будет переменная облачность. Обильного дождя не предвидится. Ветер северо-западный, северный, средней силы.

Самая высокая температура днём – 24-29 градусов тепла. Теплее всего будет в северных районах страны - в Паневежисе и Шяуляй термометры покажут 27-29 градусов. На взморье будет около 24 градусов тепла.

В понедельник ночью на востоке страны повысится облачность, а утром местами пройдут дожди. В западной части страны погода ночью все еще будет малооблачной и сухой. Температура в Жемайтии составит около 14-16 градусов, на востоке страны - около 17-18 градусов тепла. В понедельник днём дождевые облака шире разойдутся по восточной части страны, местами пройдут грозы. День будет более свежим - около 23-24 градусов тепла. В западной части страны дождь маловероятен, будет достаточно солнечно, а дневная температура повысится до 26-28 градусов. Слабый ветер будет дуть с севера, северо-запада, но во время грозы местами могут появиться короткие, но сильные порывы ветра.