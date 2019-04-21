Литву укроют насыщенные влагой облака небольшого циклона. Плотнее всего облачность будет над юго-восточными районами. На севере и в центре Литвы пройдут небольшие дожди, а в западной части страны будет суше всего, покрапает лишь местами.
Поскольку первая половина дня обещает быть облачной, воздух прогреется слабо. В Вильнюсском, Каунасском и Алитусском уездах максимальная температура воздуха 9-12°С, в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе - до 13 градусов тепла. К вечеру облака начнут рассеиваться, появятся прояснения, дожди будут идти лишь местами в южных районах страны. Ветер средней силы в этот день будет дуть в северном направлении.
В понедельник ночью кратковременный дождь вероятен кое-где в Дзукии и Сувалкии, позже небо очистится и там. Температура во многих местах упадёт до 3-5, местами - до 1-2 градусов тепла.
Ветер юго-восточного направления днём в понедельник принесёт более тёплый воздух. Облачность ожидается низкой. В Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй можно ожидать 17, а в Каунасе и Паневежисе - 18 градусов тепла. Провести время на природе дождь в этот день уже не помешает.
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