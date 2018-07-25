Сектор проживания на отсутствие клиентов не жалуется, успешному бизнесу рады и предприниматели, работающие на ул. Й.Басанавичюса, а вот водители такси не могут похвастаться наплывом клиентов.
Аделина Сабаляускайте, председатель правления Палангской общины Rūpestėlis, представляет интересы частного сектора. Она сказала, что благодаря хорошей погоде, начало сезона в Паланге было очень успешным. "Отдыхающих, которые арендуют жилье в частном секторе на выходные, было на 50% больше, чем в то же время в прошлом и позапрошлом году. Чувствуется, что дети дольше учатся, семьи приезжали позже обычного", – сказала собеседница.
Если сохранится хорошая погода, то сезон в Паланге будет успешным. Минувшим летом солнечных дней было немного, да и температура воздуха не баловала. "В этом году отмечаем не только хорошую погоду, но и массу развлечений. Концерты, спортивные праздники, фестивали, киновечера под открытым небом - все это привлекает отдыхающих. В мае и июне репертуары в Паланге были впечатляющими, в результате было больше клиентов и в частном секторе, и в гостиницах", – сказала Сабаляускайте. Она заметила, что пока отдыхающие приезжают в Палангу ненадолго, но в этом году люди, приезжающие надолго, бронируют жилье заранее на июль и август.
Собеседница не скрывала, что хорошая погода и наплыв отдыхающих корректировали и цены: "Однокомнатная квартира в июле на ул. Витауто стоила 35 евро на 4. В июле она уже стоила 50 eurųевро, а в прошлом году самой высокой была цена в 40 евро. Мы погоду не продаем, но зависим от нее".
Альгимантас Домаркас, работающий водителем такси в Паланге уже 30 лет, сказал, что особых перемен этим летом не заметил.
"В мае и июне погода была хорошей, однако люди привыкли к литовскому лету, поэтому планируют отпуск на июль и позже. И несмотря на хорошую погоду в начале лета отдыхающих было немного. Как водитель такси я не почувствовал, чтобы доходы были больше, чем прежде", – сказал Домаркас. Вероятно, потому, что, как и упоминала Сабаляускайте, люди приезжают ненадолго.
На вопрос о ценах, он заметил, что цены растут, ведь все дорожает, особенно страховка. "Надеемся, что в июле заказов будет больше, ведь люди приезжают на более длительный срок. Пока гости в Паланге не задерживаются. Приезжают на своем авто на 1-2 дня и уезжают", – сказал Домаркас.
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