В ноябре погода обычно бывает мрачной, частыми солнечными днями этот месяц похвастаться не может.
Однако грядущие выходные наконец-то порадуют нас долгожданным солнцем. Уже в субботу облачность снизится, а в воскресенье и в начале следующей недели во многих районах будет светить солнце. Будет тепло, сохранится такая температура, как в последние дни. Вероятность осадков будет невелика, установится более сухой и солнечный период.
В середине недели по ночам возможны небольшие заморозки, однако во второй половине недели снова станет теплее, однако увеличится облачность, во многих районах пройдут небольшие дожди.
Похожей погода будет и в середине месяца. Прогнозируют более частые осадки, местами смешанные, ночи будут холодными.
В соответствии с нынешней моделью прогнозов, к концу месяца будет быстрее холодать, температура часто будет опускаться ниже нуля. Согласно теперешним данным, похоже, особых перемен не будет и похолодание будет постепенным именно во второй половине месяца. Поэтому первые недели ноября будут довольно приятными.
Вообще ноябрь в этом году будет обычным, немного более теплым.
Будут в ноябре и зимние акценты, мокрый снег, снег, однако не во всей стране сразу, а местами. Не удивительно, поскольку это переходной период между осенью и зимой, несмотря на то, что подчас осенней погодой отличается и декабрь.
Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.
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