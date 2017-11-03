В ноябре погода обычно бывает мрачной, частыми солнечными днями этот месяц похвастаться не может.

Однако грядущие выходные наконец-то порадуют нас долгожданным солнцем. Уже в субботу облачность снизится, а в воскресенье и в начале следующей недели во многих районах будет светить солнце. Будет тепло, сохранится такая температура, как в последние дни. Вероятность осадков будет невелика, установится более сухой и солнечный период.

В середине недели по ночам возможны небольшие заморозки, однако во второй половине недели снова станет теплее, однако увеличится облачность, во многих районах пройдут небольшие дожди.

Похожей погода будет и в середине месяца. Прогнозируют более частые осадки, местами смешанные, ночи будут холодными.

В соответствии с нынешней моделью прогнозов, к концу месяца будет быстрее холодать, температура часто будет опускаться ниже нуля. Согласно теперешним данным, похоже, особых перемен не будет и похолодание будет постепенным именно во второй половине месяца. Поэтому первые недели ноября будут довольно приятными.

Вообще ноябрь в этом году будет обычным, немного более теплым.

Будут в ноябре и зимние акценты, мокрый снег, снег, однако не во всей стране сразу, а местами. Не удивительно, поскольку это переходной период между осенью и зимой, несмотря на то, что подчас осенней погодой отличается и декабрь.

Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.