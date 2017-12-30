Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможен снег. По нынешним данным, сырая и теплая погода сохранится и в начале января.

В ночь на субботу местами ожидаются небольшие осадки, переменная облачность. Днем прогнозируют прояснения, местами небольшие смешанные осадки. В Вильнюсе ожидается мокрый снег, в Каунасе без особых осадков. Температура будет колебаться в пределах 2 градусов тепла. В Шяуляй из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце. Будет от –1 до 1 градуса тепла. На взморье небольшая облачность. В первой половине дня небольшой дождь, будет около 3 градусов тепла. Днем до 2 градусов тепла.

В воскресенье, в последний день старого года, усилится ветер. Ночью температура будет отрицательной, ожидаются прояснения, будет формироваться гололед. Днем ожидаются смешанные осадки, станет теплее. В Вильнюсе и Каунасе без особых осадков, до –3 градусов. Днем ожидается снег, мокрый снег, во второй половине дня будет 3 градуса тепла. В Шяуляй ночь будет ясной, до –4 градусов. Днем ожидаются смешанные осадки, воздух медленно прогреется до 1–2 градусов. На взморье сильный ветер, дождь. Ночью –1, днем около 5 градусов тепла.

В новогоднюю ночь во многих районах ожидаются осадки: в основном дождь, местами мокрый снег. Ожидается порывистый ветер. Местами прогнозируют туман. Температура будет колебаться в пределах 2–5 градусов тепла.

1 января сохранится неспокойный ветер, будет пасмурно и дождливо. Ожидается 5–7 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.