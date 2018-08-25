Погода: в начале следующей недели осадки прекратятся

В субботу в Литве облачно, местами с прояснениями. Температура 18–23 градуса. В Вильнюсе небольшие дожди, возможна гроза. Температура 20–22 градуса.

В воскресенье ночью осадки прекратятся, небольшие дожди пройдут лишь местами. Возможен туман. Ночью будет 10–15, на взморье 15–17 градусов. Днем в Литву придет новая зона осадков. Дожди начнутся после обеда.

В начале следующей недели погода немного исправится: в понедельник ночью дождь будет идти лишь в восточной части страны, днем облака рассеются, будет солнечно. Летнее тепло пока не вернется. Днем будет 18–23 градусов.

Во вторник снова выглянет солнце. Небольшой дождь возможен только на взморье. Температура 18-23 градуса.

Ни в среду, ни в четверг температура сильно не изменится.