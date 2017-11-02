2 ноября погода будет неприятной. Ожидается сильный дождь, ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно и дождливо. Ночью около 8, днем 10–11 градусов тепла. В Шяуляй также будет идти дождь. Ночью 7, днем 9 градусов тепла. На взморье облачно и дождливо, температура 10–12 градусов выше нуля.
В пятницу осадков будет немного меньше, ночью во многих районах пройдут дожди, местами осадки уже ожидаются ишь местами. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, ночью дождь, 7 градусов тепла. Днем будет облачно, температура 8–9 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно, температура 6–7 градусов тепла. На взморье время от времени будет идти дождь. Ночью будет 8, днем 11 градусов тепла.
В субботу будет облачно, местами небольшие прояснения, небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня возможна небольшая облачность, мелкий дождь, будет 5 градусов тепла. Днем без дождя, воздух прогреется до 9 градусов. В Шяуляй ночью облака немного рассеются, температура снизится до 3 градусов тепла. Днем будет облачно, около 7 градусов тепла. На взморье время от времени будет идти дождь, температура составит 9–10 градусов тепла.
В воскресенье ночью во многих районах будет облачно, небольшой дождь. Днем выглянет солнце. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, около 5 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 10 градусов. В Шяуляй ночью ожидается облачная погода, около 4 градусов тепла. Днем 9 градусов, солнце. На взморье ночью дождь, однако облака быстро рассеются, будет 7 градусов тепла. Днем небо будет ясным, температура поднимется до 10 градусов.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели без осадков, будет тепло. В понедельник прогнозируют солнечную погоду, а во вторник уже будет облачно. С середины недели намечается похолодание.
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