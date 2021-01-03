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В воскресенье северо-восточный ветер немного усилится, будет мало осадков, в некоторых районах страны ожидается снегопад.
Погода: в начале недели ждут перемены
© Zuma Press / Scanpix

Днем ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Когда температура будет колебаться около 0, о себе напомнит гололедица.

В понедельник будет больше осадков. Ночью они начнут падать в южных районах, а днем ​​пойдет снег, мокрый снег пройдет во всех регионах страны. Ветер умеренный северо-восточный.

Ночью почти везде температура упадет до 1-6 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Во вторник восточный ветер принесет немного более теплую погоду, но в то же время выпадут более интенсивные осадки.

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