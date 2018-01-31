Погода: в начале февраля вернется зима

31 января ночью возможен небольшой снег, местами прояснения. Ожидается мороз, а значит и гололед. Днем снег возможен лишь местами. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня температура снизится до –2 градусов. В Вильнюсе утром небольшой снег. Днем будет 2–3 градуса тепла. В Шяуляй ночью –3 градуса. Днем до 2 градусов тепла, после обеда пойдет небольшой снег. На взморье ночью 1–2, днем 3 градуса выше нуля. Ожидается порывистый ветер и дождь.

В четверг, 1 февраля, снова ожидаются осадки, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, ожидаются смешанные осадки. Ночью температура составит 1, днем 4 градуса тепла. В Шяуляй ночью около нуля, снег. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ожидаются смешанные осадки. На взморье будет 2–4 градуса тепла. В первой половине дня ожидается обильный дождь, мокрый снег. Днем переменная облачность, осадков будет меньше.

В пятницу будет дуть слабый ветер, ожидается переменная облачность. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ночью будет чуть ниже нуля – днем чуть выше. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет –2 градуса. Днем будет 2 градуса тепла. В Шяуляй переменная облачность. Ночью температура составит –3 градуса мороза, днем 1 градуса тепла. На взморье небольшая облачность, будет 1–3 градуса выше нуля.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные станет холоднее: в ночь на субботу местами температура опустится ниже –6, в ночь на воскресенье до –10, днем также будет ниже нуля. В первые февральские выходные ожидается переменная облачность, местами ожидается снег.