Погода: в Литву возвращаются морозы

В Утенском и Паневежском округе солнце будет чаще всего появляться из-за облаков. Особых осадков в четверг не ожидается. Будет дуть северный, северо-восточный ветер, понемногу ветер успокоится.
Температура после обеда будет от 3 градусов мороза на востоке страны до 1 градуса тепла на взморье и в Таурагском и Мариямпольском районах. Местами возможен гололед.
В пятницу придет зона высокого давления, небо прояснится. Осадков не прогнозируют. Будет дуть северный ветер. Местами возможен гололед. Ночью будет 6-11 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В субботу будет холодно, однако усилится ветер, который является вестником перемен.
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