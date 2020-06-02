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В ночь на вторник на погоду в Литве влияла зона высокого давления. Во вторник ночью было малооблачно и ветрено. Утром 5–9, на Куршской косе около 10 градусов тепла.
Погода: в Литву возвращаются дожди
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник днем облачность понемногу будет увеличиваться, особенно на юго-востоке страны. После полудня в Вильнюсском и Алитусском округах пройдут дожди. Ветер усилится до 15–17 м/с. Воздух прогреется до 16–21 градуса.

В ночь на среду дожди пройдут во многих районах южной части Литвы. Ветер успокоится. Температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов тепла. Днем небольшие дожди распространятся по всей Литве. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер. Днем будет 14–19 градусов тепла.

В четверг ветер успокоится, местами пройдет небольшой дождь. Днем местами возможны дожди с грозами, ночью прогнозируют туман. Ночью будет 5–10, днем 16–21 градус тепла.

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