Во вторник в большинстве районов будет идти снег, больше всего осадков выпадет в восточной части. На западе осадков будет меньше,местами ожидаются прояснения. Днем усилится северо-западный ветер, поэтому местами ожидается метель. Температура днем до 0–2 градусов тепла, на западе будет немного выше до 3–4 градуса тепла. Ночью установится сухая погода. Температура будет 2–7 градусов мороза, ожидается гололед.
В среду снова ожидаются осадки. Ожидается мокрый снег, снег. У моря ожидается снег. Днем температура поднимется до 0–5 градусов тепла. Ночью похолодает до 1–6 градусов тепла, поэтому ожидается гололед.
В четверг осадков будет меньше. Днем температура поднимется до 2–5 градусов тепла.
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