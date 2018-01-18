Погода: в Литву возвращается мороз

В четверг ночью во многих районах будет идти снег. Днем на взморье ожидаются смешанные осадки, а на остальной части страны возможен небольшой снег. Во многих районах будет около нуля. Вечером мороз, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, –3 градуса ниже нуля. Днем небольшие осадки, будет 0–1 градус. В Шяуляй ночью снег, температура составит –6 градусов мороза. Днем будет около нуля. На взморье смешанные осадки. Ночью –2, днем до 2 градусов тепла.

В пятницу ожидается еще одна волна снега. Весь день будет небольшой мороз, порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе снег, температура составит –3–2 градуса. В Шяуляй около –3 градусов мороза, небольшой снег. На взморье небольшой снег, температура –2–1 градус.

В субботу местами небольшой снег, возможны прояснения. Похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью еще возможен небольшой снег, будет –4, а утром около –7 градусов мороза. Днем снег, до –2 градусов. В Шяуляй осадки будут незначительные, возможны небольшие прояснения. В первой половине дня –5, днем –2 градуса. На взморье переменная облачность, снег, мокрый снег. Ночью –3, днем до 2 градусов тепла.

В воскресенье небольшой снег возможен лишь местами, будет облачно, мороз усилится. Ветер стихнет. В Вильнюсе и Каунасе без осадков. Ночью –9, днем небольшой снег, –2 градуса. В Шяуляй будет пасмурно. Ночью –6, днем –3 градуса. На взморье температура будет колебаться в пределах –3–0 градусов, ожидается переменная облачность.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.