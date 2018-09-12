В среду в Вильнюсе солнце из-за облаков будет выглядывать реже, чем в других районах. Осадков в столице не ожидается. Днем температура поднимется до 22–24°C. Похожей будет температура и в других городах южной части страны - 22–24°C. Приятная и сухая погода ожидается в Алитусе, Мариямполе. В Каунасе ожидается небольшой дождь. Прохладнее и с дождями погода будет на севере и западе Литвы. В Шяуляй, Паневежисе, Мажейкяй, Утене и других городах этого региона будет 18–21ºC.

В ночь на четверг во многих районах пройдут дожди, днем без осадков. Ночью будет 9–14°C, теплее будет только на взморье - 15–17°C. Днем воздух прогреется до 17–21°C.

В пятницу ночью без дождя, только на западе местами возможны небольшие осадки. Ночью местами туман. Температура 6–9°C, на взморье 14–16°C. Днем температура составит 17–21°C. В выходные будет прохладно, возможны небольшие дожди.