Погода: в Литву придется сырая и пасмурная осень

В понедельник осадков будет немного. Несмотря на высокую облачность, дожди будут кратковременными и небольшими. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер, во многих районах его порывы составят 15-20 м/с, а кое-где до 21-24 м/с. Днем будет 14-18 градусов.

Во вторник ночью облака рассеются, местами пройдут небольшие дожди. Ветер немного успокоится, лишь местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура опустится до 6-11 градусов, на взморье будет 12-14 градусов тепла. Днем придет зона назойливого дождя. Дождь будет идти и с утра и после обеда, местами прогнозируют грозы. Снова усилится ветер, его порывы повсюду будут достигать 15-20 м/с. Придет холодная масса воздуха, температура снизится до 12-16 градусов.

В среду в первой половине ночи в большинстве районов пройдут дожди. Во второй половине ночи дождевые облака рассеются, температура опустится до 5-10, на взморье до 11-13 градусов. Будет дуть сильный ветер - 15-18 м/с. В среду днем снова будут идти дожди – местами прогнозируют грозы. Ожидается сильный ветер, днем порывы составят 15-18 м/с. Температура днем не поднимется выше 12-16 градусов.

В четверг погода изменится незначительно. Ночью местами пройдут дожди, днем осадки ожидаются во многих районах. Днем снова местами возможны грозы. Ветер по-прежнему будет сильным, до 15-17 м/с. Ночью будет всего 4-9, на взморье 10-12 градусов тепла, днем 11-15 градусов.

В пятницу осадков будет меньше – ночью местами, днем во многих районах пройдет дождь. Ветер немного успокоится. Ночью будет 3-8, на взморье 9-11 градусов тепла, днем 10-14 градусов.

По нынешним прогнозам в субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, будет холодно, как и в пятницу, а в воскресенье погода улучшится - будет суше и теплее.