В пятницу поднимется сильный ветер. Во многих районах возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ожидается сильная облачность, дождь. Ночью будет около 4, днем около 6 градусов тепла. В Шяуляй также ожидается небольшой дождь, будет облачно. Температура будет колебаться в пределах 4–6 градусов тепла. На взморье обильные осадки ожидаются в первой половине дня, а днем возможны прояснения, дождя будет меньше. Температура ожидается 8–10 градусов.

В субботу ветер усилится еще больше. Ночью дождь, местами сильный, кое-где ожидается мокрый снег. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможен мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня дождь, температура 5 градусов тепла. Днем облака рассеются, дождь будет идти реже. Воздух прогреется до 6 градусов, однако к вечеру быстро похолодает. В Шяуляй будет пасмурно. Ночью сильный дождь, днем осадков будет меньше. Температура будет колебаться в пределах 4–5 градусов тепла. На взморье сильный ветер, температура 6–8 градусов тепла.

В воскресенье температура воздуха сильно снизится, ожидаются смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет около 1 градуса тепла, возможен мокрый снег. Днем воздух прогреется до 4–5 градусов, ожидается переменная облачность, небольшие осадки. В Шяуляй в первой половине дня небольшие осадки, температура около 1 градуса тепла. Днем будет 4 градуса тепла, время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. На взморье дождь, около 4 градусов тепла. Утром облака рассеются. Во второй половине дня снова пойдет дождь, будет 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник температура будет похожей, более обильный дождь пройдет на западе страны. Во вторник ночью во многих районах будет ниже нуля, местами выпадет снег.