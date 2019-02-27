Днем облачность увеличится, но это не значит, что время от времени из-за облаков не будет выглядывать солнце, особенно солнечно будет на востоке страны. На взморье и в Тельшяйском округе после полудня пройдет небольшой дождь. Усилится ветер, до 8–13 м/с.

После обеда будет 4-9 градусов тепла. В четверг осадков не будет. Ожидается переменная облачность. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 4-8 градусов тепла. Синоптик Алва Нагелите сказала LRT, что уже в четверг вечером снова похолодает. На севере страны выпадет снег.

1 марта в Литву придет холодная погода. Местами пройдет снег, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем будет 1–2 градуса ниже нуля.