Погода: в Литву ненадолго вернется зима

Днем зона низкого атмосферного давления вернет зимнюю погоду. Во многих районах прогнозируют небольшие осадки, кое-где, в основном на западе, осадки будут обильными. Будет идти мокрый снег. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем будет всего 1–6 градусов тепла.
В среду ночью осадков будет меньше. Ночь будет холодной, 1–6 градусов мороза. Прогнозируют гололед.
В среду днем к Литве приблизится атмосферный фронт. Во второй половине дня местами, в основном на западе, ожидаются небольшие осадки. Ветер успокоится. Температура днем будет 2–7 градусов тепла.
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