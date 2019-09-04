Погода: в Литву ненадолго вернется тепло

Солнечная погода ожидается на востоке страны, включая столицу. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла. Холоднее всего будет на северо-западе, а теплее – на юге Жемайтии и в Сувалькии. В Вильнюсе воздух прогреется до 20–22 градусов тепла.

В четверг ночью без особых осадков, только в низинах и влажных местах будет формироваться туман. Ночью будет теплой: температура в большинстве районов снизится до 10–15, только на Куршской косе будет 17 градусов тепла.

В четверг днем на запад страны придет новый атмосферный фронт с еще одной порцией облаков. На востоке будет солнечно и сухо. Усилится ветер, но опасных порывов не ожидается. С потоками южного воздуха придет больше тепла, в тени будет 20–25 градусов!

К сожалению, в пятницу ветер сменится на западный и принесет более прохладную и сырую погоду. Ночью во многих районах, днем местами пройдут дожди. Ночью еще будет довольно тепло, а днем значительно похолодает.