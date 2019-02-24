В понедельник ночью небо прояснится на всей территории страны, немного больше облаков будет на востоке. Особых осадков не ожидается. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Ночь будет спокойной, местами возможен туман. Температура будет колебаться в пределах 3 градусов мороза и 2 градусов тепла.

В понедельник днем будет малооблачно, солнце будет скрываться за облаками лишь ненадолго. Вероятность осадков уменьшится до минимума. Днем усилится холодный северо-западный ветер. Температура днем составит 4-9 градусов тепла, но из-за ветра будет казаться более низкой.

На протяжении всей недели прогнозируют похожую погоду: изредка облачность будет увеличиваться, но особых осадков не прогнозируют, температура воздуха также будет примерно такой, как в понедельник.