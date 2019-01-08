Погода: в Литву идет циклон из Северной Атлантики

На востоке ожидается сильный ветер, однако снега будет немного. Днем будет 3–6 градусов мороза, будет холодно.

На западе страны циклон поднимет еще более сильный ветер, местами порывы составят 15–18 м/с. В этой части Литвы прогнозируют сильные осадки, поэтому возможна метель. Температура на западе 1–3 градусов мороза, а на взморье около 0.

В среду ночью циклон будет действовать активно, небо будет облачным, будет идти снег. И снова больше всего осадков ожидается на западе. Сильный юго-восточный ветер будет мести снег по всей стране. Температура ночью составит 4–9, на востоке может быть еще ниже.

В среду днем будет дуть восточный ветер. Во многих районах ожидаются осадки. Меньше всего вероятность осадков в Восточной Литве. Температура воздуха днем 3–8 градусов, вечером станет еще прохладнее.

В четверг в Литве ненадолго усилится зона высокого давления, поэтому слой облаков станет тоньше, на востоке ожидаются прояснения. Ночью на западе еще пройдет небольшой снег, днем без осадков. Ветер успокоится. Температура ночью будет 8–13, местами до 14–16 градусов мороза, днем будет 5–10, на востоке до 12 градусов мороза.