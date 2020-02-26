Почти повсюду будут дожди, однако местами возможен мокрый снег и град. Местами возможны грозы. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который будет усиливаться перед осадками до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.

В центр циклона, установившийся над Балтийским морем, сместится в сторону Литвы. Ожидается высокая облачность, поэтому прояснений будет меньше. И ночью и днем во многих районах возможны кратковременные осадки - дождь, мокрый снег, снег.

Более интенсивные осадки пройдут над северо-западными районами. Днем усилится ветер, на западе местами его порывы достигнут 15-19 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, утром ожидается гололед, днем будет 1-5 градусов тепла.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются осадки разной интенсивности, в основном мокрый снег и снег. Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, местами ожидается гололед, днем будет 0-5 градусов тепла.