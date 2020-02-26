Почти повсюду будут дожди, однако местами возможен мокрый снег и град. Местами возможны грозы. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который будет усиливаться перед осадками до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.
В центр циклона, установившийся над Балтийским морем, сместится в сторону Литвы. Ожидается высокая облачность, поэтому прояснений будет меньше. И ночью и днем во многих районах возможны кратковременные осадки - дождь, мокрый снег, снег.
Более интенсивные осадки пройдут над северо-западными районами. Днем усилится ветер, на западе местами его порывы достигнут 15-19 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, утром ожидается гололед, днем будет 1-5 градусов тепла.
В пятницу на большей части территории страны ожидаются осадки разной интенсивности, в основном мокрый снег и снег. Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, местами ожидается гололед, днем будет 0-5 градусов тепла.
TOP новостей
Жители Литвы сказали, о какой пенсии мечтают: в реальности все будет не так (6)
Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы...
Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф (31)
Внимательные прохожие без труда заметят, что на...
В закрытой на карантин гостинице на Тенерифе – три гражданина Литвы
В закрытой на карантин гостинице на испанском острове...