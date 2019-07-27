Днем небольшие дожди возможны в разных районах страны. Местами во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 25-30 градусов, только в южной Литве будет 22-24 градуса.
В Клайпеде днем праздничному настроению немного помешает небольшой дождь, однако будет по-летнему тепло - 27-29 градусов.
В воскресенье дожди прекратятся. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ночью будет 15-20 градусов. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.
В понедельник ночью снова ждет спокойная погода. Осадки маловероятны. Ночью будет 15-20 градусов тепла. Днем будут формироваться облака и во многих районах пройдут дожди с грозами. Во время грозы ветер поднимется до 15-16 м/с.
В первой половине дня будет 26-31 градус, однако позже температура немного спадет. Еще прохладнее будет в середине недели.
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